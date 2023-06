Vasco vai tentar mais uma vitória contra o São Francisco

O Vasco joga contra o São Francisco nesta sexta, 16, a partir das 14h45, no Florestão, em uma partida válida pela primeira fase do Campeonato Estadual Sub-20. O Vasco ocupa a 4ª colocação com 7 pontos e o São Francisco é o lanterna sem nenhum ponto.

Somar pontos

O técnico Oziel Moreira comandou treinamentos durante a semana e espera uma equipe mais competitiva no confronto.

“Espero ter uma equipe mais competitiva em todos os setores. Esse confronto é muito importante para o Vasco”, avaliou Oziel Moreira.

Sequência difícil

Depois da partida contra o São Francisco, o Vasco terá uma sequência de confrontos difíceis contra o Rio Branco, Andirá/Santa Cruz e Galvez.