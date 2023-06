Vasco vence São Francisco e conquista um resultado importante pelo sub-20

Com gols de Pedro e Gama ainda no primeiro tempo, o Vasco derrotou o São Francisco por 2 a 0 na tarde desta sexta, 16, em um duelo válido pela fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-20.

Fez a vantagem

O Vasco fez a vantagem na primeira etapa e no segundo tempo o São Francisco equilibrou a partida. O jogo ficou mais disputado, mas a equipe do técnico Oziel Moreira conseguiu garantir o resultado.

Terceiro lugar

O Vasco chegou aos 10 pontos na tabela de classificação e, agora, ocupa a 3ª colocação. O próximo compromisso da equipe da Fazendinha será contra o Rio Branco na sexta, 23, no Florestão.