Veja os pedidos de concursos federais feitos em 2023

Os concursos federais estão em alta com os anúncios do governo. Já são quatro concursos autorizados e anunciado que mais dois blocos vão sair ao longo do ano.

Além disso, o mês de maio é um mês importante nos processos para concursos públicos. É até o dia 31 de maio que os órgãos e autarquias vinculados ao Executivo Federal têm para fazerem a solicitação formal de novos concursos.

No atual governo Lula, a autorização de concursos do executivo federal é feita pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, sob o comando da ministra Esther Dweck. Não há um prazo máximo para que o governo analise os pedidos e dê uma resposta (positiva ou negativa).

A reportagem da Folha Dirigida está em contato com os órgãos e recolhendo as informações oficiais sobre as solicitações.

Veja quais pedidos de concursos federais 2023/2024

Concurso Polícia Rodoviária Federal

A Polícia Rodoviária Federal fez solicitação de concursos PRF e a novidade é a área Administrativo. O pedido traz 4.902 vagas de policial rodoviário federal mais 219 para agente administrativo, somando 5.121 oportunidades.

O cargo de agente administrativo tem como requisito o nível médio de escolaridade e oferece remuneração de R$5.831,31 (já pós reajuste concedido em 2023).

Já o cargo de policial é para nível superior em qualquer área, com remunerações de R$11.448,87.

Leia mais: Concurso PRF: novo pedido é feito para 4.902 mil vagas de policial

Concurso PRF: enviado pedido para 219 vagas de nível médio

Concurso Polícia Federal

Um concurso PF foi solicitado para a área Administrativa. O pedido é para mais de 700 vagas, com destaque para o agente administrativo, cargo de nível médio.

As demais oportunidades estão distribuídas entre as diversas áreas do Plano Especial de cargos. Veja como ficou o pedido:

Nível médio

agente administrativo – 559 vagas

Nível superior

Administrador – 26 vagas;

Arquivista – 9 vagas;

Assistente social – 13 vagas;

Bibliotecário – 1 vaga;

Contador – 9 vagas;

Economista – 3 vagas;

Enfermeiro – 3 vagas;

Estatístico – 4 vagas;

Farmacêutico – 2 vagas;

Médico – 70 vagas;

Nutricionista – 1 vaga;

Odontólogo (30 horas) – 1 vaga;

Odontólogo (40 horas) – 11 vagas;

Psicólogo – 6 vagas;

Técnico em assuntos educacionais – 13 vagas; e

Técnico em comunicação social – 3 vagas.

Leia mais: Concurso PF administrativo 2023: pedido é enviado para 734 vagas

Concurso INSS

Um novo concurso INSS para técnicos e analistas foi pedido.

A solicitação é para 7.655 vagas, nos dois cargos. A maior quantidade ficou com a carreira de técnico (nível médio) com 5.819 vagas.

Para o cargo de analista (nível superior), o pedido traz 1.836 vagas.

Folha Dirigida teve acesso ao documento enviado confirmando estes quantitativos.

Apesar de ter concurso em validade para técnico (feito em 2023), o Instituto Nacional do Seguro Social pode receber a autorização para um novo edital.

O INSS possui um grande déficit, que não será preenchido mesmo que todos os aprovados permitidos por lei sejam convocados.

Leia mais: Pedido de concurso INSS é enviado com 7.655 vagas

Concurso IBGE

Foi confirmado com exclusividade à Folha Dirigida o envio de pedido de concurso IBGE. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística solicita 2.378 vagas efetivas, para os seguintes cargos:

analista de planejamento, gestão e infraestrutura e tecnologista em informações geográficas e estatísticas (412 vagas solicitadas);

pesquisador em informações geográficas e estatísticas (11);

técnico em informações geográficas e estatísticas (1.488); e

tecnologistas em Informações Geográficas e Estatísticas (467).

Caso o concurso seja autorizado, existe uma previsão de gastos com os seguintes salários: R$8.488,47 (analista), R$9.389,06 (pesquisador) e R$3.677,27 (técnicos).

Leia mais: Concurso IBGE: autarquia confirma pedido com 2.378 vagas efetivas

Concurso Ibama

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis solicita um novo concurso Ibama para 2.408 vagas. As oportunidades estão distribuídas entre:

1.503 de analista ambiental

905 de analista administrativo

As duas carreiras têm como requisito o nível superior (qualquer área) de escolaridade. As remunerações são a partir de R$10.014,71.

Leia mais: Concurso Ibama: órgão busca autorização para 2.408 vagas

Concurso Ministério da Fazenda (ATA)

Vai fazer 10 anos desde a realização do último concurso do Ministério da Fazenda (Analista Técnico-Administrativo). Este cenário pode mudar em breve. Foi solicitado um novo concurso Ministério da Fazenda – ATA para 160 vagas de níveis médio e superior.

A distribuição de vagas nas carreiras administrativas é:

► 100 vagas no cargo de – Analista Técnico-Administrativo (ATA-NS)

Carreira 404 – Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda (PECFAZ) – Nível Superior:

► 60 vagas no cargo de – Assistente Técnico-Administrativo (ATA-NI)

Carreira 405 – Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda (PECFAZ) – Nível Intermediário:

Leia mais: Concurso Fazenda: enviado novo pedido para edital de ATA; 160 vagas

Concurso Receita Federal

Apesar de ter concurso recente, a Receita Federal deve já solicitar um novo edital. A informação foi confirmada pelo subsecretário de Gestão Corporativa, Juliano Brito da Justa Neves, em entrevista exclusiva à Folha Dirigida.

O subsecretário também enfatizou que, anualmente, a Receita Federal solicita autorização para concurso, não tendo deixado de solicitar em nenhum momento.

O órgão tem um grande déficit, chegando a 23.028 cargos vagos nas carreiras de auditor-fiscal e analista-tributário.

12.387 cargos vagos de auditor-fiscal

10.641 cargos vagos analista-tributário

A atual ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, falou que vai ter um novo concurso Receita Federal. Acredita-se que o órgão deve estar incluso no pacote de autorizações do Governo Federal e o seu déficit de pessoal evidencia a necessidade de mais editais.

Leia mais: Com déficit alarmante, aval para novo concurso Receita é essencial

Concurso Bacen

O Banco Central fez um novo pedido de concurso Bacen. A solicitação é para 545 vagas, em cargos dos níveis médio e superior.

As vagas estão distribuídas entre:

Técnico: 110 vagas;

Analista: 410 vagas;

Procurador: 25 vagas.

O cargo de técnico tem como requisito o nível médio completo. Com o reajuste anunciado pelo governo federal, as remunerações passarão para R$8,5 mil, incluindo o novo auxílio-alimentação de R$658.

As demais carreiras são para nível superior. Os salários, depois da aprovação no concurso Bacen, serão superiores a R$21 mil.

Leia mais: Banco Central solicita autorização de novo concurso com 545 vagas

Concurso Ministério do Trabalho – AFT

O concurso AFT para o Ministério do Trabalho ganhou força em 2023. Ele é uma das promessas de autorizações ainda para este ano, nos pacotes de concursos federais anunciados.

O próprio secretário-executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, Francisco Macena da Silva, anunciou que o governo fará o concurso AFT ainda este ano.

Os cargos devem ser os de:

Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT)

técnicos de Tecnologia da Informação (TI)

servidores administrativos.

O último pedido de concurso com quantidade de vagas que se tem notícia foi o de

Leia mais: Concurso AFT: secretário-executivo confirma edital e cargos

Concurso Anvisa

Um novo pedido de concurso Anvisa vem sendo preparado desde o início de 2023. A expectativa é para 126 vagas. As vagas são nos seguintes cargos e níveis de escolaridade:

nível médio: técnico em regulação e vigilância sanitária (sete vagas) e técnico administrativo (49); e

nível superior: especialista em regulação e vigilância sanitária (53) e analista administrativo (17).

Leia mais: Concurso Anvisa 2023: agência prepara novo pedido de edital

Concurso ANTT

Agência Nacional de Transportes Terrestres deve enviar um novo pedido com 372 para ser analisado pelo governo federal.

Os cargos são:

Nível médio

técnico em regulação de serviços de transportes terrestres – 200 vagas (R$7.388,37).

Nível superior

analista administrativo – 48 vagas (R$13.807,57); e

(R$13.807,57); e especialista em regulação de serviços de transportes terrestres – 124 vagas (R$15.058,12).

Leia mais: Concurso ANTT: novo pedido possui 372 vagas e cronograma para 2024

Concurso ANS

O pedido de concurso ANS está na fila para autorização. A Agência Nacional de Saúde Suplementar solicita 103 vagas, sendo:

nível médio : técnico administrativo (38 vagas solicitadas) – R$7.016,67*;

: técnico administrativo (38 vagas solicitadas) – R$7.016,67*; nível médio técnico : técnico em regulação de saúde suplementar (19) – R$7.388,37*;

: técnico em regulação de saúde suplementar (19) – R$7.388,37*; nível superior: especialista em regulação de saúde suplementar (38) – R$15.058,12, e analista administrativo (oito) – R$13.807,57*.

O último concurso da Agência Nacional de Saúde Suplementar foi realizado em 2015, com oferta de 102 vagas, sendo elas nos cargos de técnico administrativo (66) e técnico em regulação de saúde suplementar (36). Na época, a organização foi da Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (Funcab).

Leia mais: Concurso ANS: agência aumenta oferta de pedido para 103 vagas

Concurso Aneel

A Agência Nacional de Energia Elétrica busca autorização para o novo concurso. O pedido será enviado para 191 vagas.

Os cargos são os de:

especialistas em regulação – nível superior;

analista administrativos – nível superior; e

técnicos administrativos – nível médio.

Leia mais: Concurso Aneel: novo pedido para 191 vagas será enviado

Concurso Antaq

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários tem um novo pedido de concurso Antaq. São 128 vagas, distribuídas por quatro cargos.

Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários – 47 vagas

Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários – 43 vagas

Analista Administrativo – 13 vagas

Técnico Administrativo – 25 vagas

Leia mais: Concurso Antaq 2023: pedido é enviado para edital com 128 vagas

Concurso ANP

O concurso ANP, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, também deve ser pedido.

A agência conta com 126 cargos vagos, nas seguintes carreiras:

especialista em regulação de petróleo e derivados e gás natural (57 cargos vagos);

especialista em geologia e geofísica do petróleo e gás natural (21);

técnico em regulação de petróleo e derivados e gás natural (13);

analista administrativo (25); e

técnico administrativo (dez).

Leia mais: Concurso ANP: agência prepara novo pedido e soma 126 cargos vagos

Concurso Inmetro

Um novo concurso Inmetro está solicitado e aguarda a autorização. Foram pedidas 430 vagas, distribuídas entre as carreiras e quantidade de vagas:

Nível médio

Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade: 131

Técnico em Metrologia e Qualidade: 91 vagas

Nível superior

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade: 61 vagas

Especialista em Metrologia e Qualidade Sênior: 8 vagas

Pesquisador -Tecnologista em Metrologia e Qualidade: 139 vagas

Leia mais: Concurso Inmetro tem 430 vagas solicitadas em meio a 1.254 vacâncias

Concurso Fundação Biblioteca Nacional

Ainda na gestão anterior, um novo concurso FBN foi solicitado pela Fundação Biblioteca Nacional para o preenchimento de 76 vagas em cargos efetivos de níveis médio e superior.

Com isso, o pedido segue aguardando uma autorização, atualmente feita pelo Ministério de Gestão e Inovação.

As vagas são distribuídas da seguinte maneira:

Analista de administração – duas vagas;

Bibliotecário – seis vagas;

Profissional técnico superior – uma vaga;

Técnico em documentação I – 25 vagas;

Técnico em documentação II – 33 vagas; e

Técnico em documentação III – nove vagas.

Leia mais: Concurso Biblioteca Nacional: fundação solicitou edital com 76 vagas

Concurso Ibram

O Instituto Brasileiro de Museus confirmou que vai pedir novo concurso Ibram. Devem ser contemplados quatro diferentes cargos:

137 vagas de Analista I;

148 vagas de Técnico em Assuntos Culturais;

23 vagas de Técnico em Assuntos Educacionais; e

68 vagas de Assistente Técnico.

As oportunidades podem exigir os níveis médio, médio/técnico e superior, dependendo do cargo.

Leia mais: Concurso Ibram: órgão prepara pedido de autorização para 376 vagas

Concurso Ipea

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada enviou um novo pedido de concurso ao governo federal. Caso autorizado, o concurso pode preencher até 308 vagas.

A solicitação principal do Ipea visa o provimento de 200 vagas na carreira de técnico de planejamento e pesquisa, sendo 100 imediatas e 100 para cadastro de reserva.

Este pedido é para abertura de edital em 2024, visando o impacto orçamentário de 2025. O Ipea, inclusive, tem uma expectativa de cronograma que foi enviada ao governo:

Envio dos Ofícios e Projeto Básico às empresas para apresentação de propostas de custo pela execução do certame

De 05/07/2024 a 13/07/2024

Apresentação das Propostas das empresas convidadas

De 14/07/2024 a 15/07/2024

Escolha da Banca

De 16/07/2024 a 21/07/2024

Elaboração do Contrato

De 22/07/2024 a 28/07/2024

Assinatura do Contrato e Publicação de Extrato de contrato

De 29/07/2024 a 31/07/2024

Elaboração do Edital

De 01/08/2024 a 11/08/2024

Publicação do Edital

De 12/08/2024 a 14/08/2024

Inscrição via internet (30 dias para as inscrições);

De 15/08/2024 a 14/09/2024

Leia mais: Pedido do concurso Ipea 2024 revela provável cronograma. Veja datas!

Concurso Capes

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior está em busca de autorização para um novo concurso Capes.

Foi confirmado à reportagem da Folha Dirigida o pedido de 90 vagas para o cargo de analista em Ciência e Tecnologia, para preenchimento ainda em 2023.

A Capes está em tratativas com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos para estabelecer o calendário para a realização do concurso.

Para que o concurso de fato aconteça este ano, a autorização formal tem que ser dada pelo governo federal.

Leia mais: Novo concurso Capes é solicitado com 90 vagas para analista

Concurso CNPq

O pedido de concurso CNPq foi encaminhado para Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), que, por sua vez, vai protocolar oficialmente o pedido ao governo federal (Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos) .

A solicitação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico é para 377 vagas, distribuídas entre:

Assistente em Ciência e Tecnologia (CT): 132 vagas;

Analista em Ciência e Tecnologia (CT): 245 vagas.

Para o cargo de assistente, a escolaridade pedida é o nível médio completo. Já para analista em Ciência e Tecnologia o requisito é o nível superior em qualquer área.

Leia mais: CNPq busca autorização para novo concurso com 377 vagas

Concurso INPI

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial solicita um novo concurso público para 160 vagas.

O pedido foi enviado em ofício ao Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, para criação das vagas.

Todas as oportunidades são para analista de planejamento, gestão e infraestrutura em propriedade industrial, que tem como requisito o nível superior.

A carreira já existe por lei, mas, dos 211 cargos disponibilizados pelo Legislativo, apenas 82 estão realmente vagos. O número, segundo a autarquia, é “muito insuficiente”.

Leia mais: Concurso INPI: autarquia que aval para criar 160 vagas

Concurso Mapa

O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou que foi encaminhado o pedido de autorização para um novo concurso Mapa com oferta de 786 vagas.

Os cargos são para os níveis médio e superior. Veja:

Administrador – 37 vagas;

Agente administrativo – 500 vagas;

Analista técnico administrativo – 107 vagas;

Arquiteto – três vagas;

Arquivista – uma vaga;

Assistente social – cinco vagas;

Bibliotecário – três vagas;

Contador – três vagas;

Engenheiro – 86 vagas;

Estatístico – nove vagas;

Nutricionista – duas vagas;

Médico – oito vagas;

Psicólogo – oito vagas; e

Técnico em assuntos educacionais – oito vagas.

Leia mais: Concurso Mapa: órgão envia pedido para novo edital com 786 vagas

Concurso EPPGG

Um novo concurso para o cargo de especialista em políticas públicas e gestão governamental (EPPGG) foi solicitado. A seleção é para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

As oportunidades estão divididas entre:

3 vagas para o Departamento de Estudos Econômicos;

27 vagas para Superintendência Geral.

Pode concorrer quem tem o nível superior completo em qualquer área, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. A remuneração inicial é de R$19.197,06.

Leia mais: Concurso EPPGG: pedido para 150 vagas avança na Economia

Concurso Iphan

Um novo pedido de concurso Iphan será realizado. Segundo fontes da Folha Dirigida, o pedido está sendo preparado e deve ter como foco 110 vagas de nível superior.

Conforme apurado, o Iphan vai encaminhar um pedido para o preenchimento do total de cargos vagos, sendo:

46 vagas de analista I; e

64 vagas de técnico I.



O Iphan fez seu último concurso em 2018. Na época a oferta de vagas foi de 411 oportunidades.

Leia mais: Iphan enviará pedido de concurso para 110 vagas

Concurso Ministério da Cultura

O Ministério da Cultura enviou o pedido para autorização 16 cargos na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

Caberá ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos analisar se será autorizado um novo concurso MinC.

A última seleção para pasta foi em 2013 e ofertou 83 vagas para o cargo de técnico, de nível superior.

Na época, a remuneração foi de R$3.980,40. No ano seguinte, em 2014, o MinC chegou a solicitar a abertura de um concurso para o Ministério do Planejamento, porém ele não foi autorizado.

Leia mais: Ministério da Cultura solicita novo edital com 16 vagas para TI

Concurso AGU

A Advocacia-Geral da União solicitou um novo concurso e o número de vagas é expressivo. Foram pedidas 2.300 vagas para os cargos de:

2.100 de analista técnico administrativo

200 para analista em TI

Os dois cargos são para quem tem o nível superior de escolaridade.

O último edital para a área foi em 2018. Para o cargo de analista técnico administrativo o requisito foi o nível superior completo em qualquer área e as remunerações eram de R$6.203,34.

Leia mais: Concurso AGU é solicitado com 2.300 vagas em dois cargos

Concurso MDR

Foi solicitado um novo concurso para o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Caso autorizado, o concurso MDR poderá preencher 144 cargos.

O pedido enviado pela pasta, no entanto, não detalha as carreiras, escolaridades e mais informações.

O ofício encaminhado ao Ministério da Gestão e Inovação (MGI) informa que o objetivo é suprir os cargos vagos e recompor o quadro de pessoal, que está defasado por conta do longo período se realizar contratações.

Leia mais: MDR envia pedido de novo concurso para preencher 144 cargos