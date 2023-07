Vendedor inova e cria “bar móvel” no Arraial Cultural 2023

Cerca de 5 mil pessoas passam todos os dias durante as noites do Arraial Cultural, na Gameleira, em Rio Branco. Para conseguir aumentar as vendas, os ambulantes e empreendedores precisam inovar cada vez mais na maneira de atrair os clientes.

Além de vender caldos em uma barraca montada na praça de alimentação do evento, seu Edson Ribeiro, de 61 anos, achou uma forma de fazer um delivery de bebidas para o público que acompanha as apresentações das 12 quadrilhas do circuito junino deste ano.

“O movimento está muito bom. É uma nova modalidade que eu achei e estou fazendo”, disse ele.

12 quadrilhas disputam o título nesta sexta no Arraial Cultural 2023

Ao todo, 12 quadrilhas dos municípios de Rio Branco, Sena Madureira, Porto Acre, Plácido de Castro e Santa Rosa do Purus, disputam o prêmio estadual. As apresentações aconteceram durante os primeiros dias do evento e nesta sexta (30), as últimas quatro irão subir ao palco para as últimas apresentações antes da escolha final.