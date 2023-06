VÍDEO: após colisão, carro capota na Via Chico Mendes e vítima vai parar no PS

A motorista Sandra Ferreira de Morais Souza, 45 anos, ficou ferida após uma colisão entre dois veículos no final da manhã desta quarta-feira (7), na via Chico Mendes, no bairro Comara, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações das autoridades de trânsito, Sandra trafegava sentido bairro-centro em um carro modelo Cross Sense, de cor prata e placa SHA-8A23, quando de forma inesperada colidiu com outro carro modelo Polo, de cor cinza e placa QLY-4308, que trafegava no mesmo sentido. No choque dos veículos, devido a velocidade, o Cross Sense acabou capotando e ficando com as rodas para cima.

Populares que presenciaram o acidente ajudaram Sandra que para sair do veículo e foi necessário desvirar o carro. A vítima se queixava de dores no pescoço.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, enviou uma ambulância de suporte básico e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Sandra ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos de perícia e depois os carros foram removidos por um guincho e a rua ficou totalmente liberada.

VEJA O VÍDEO: