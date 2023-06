Vídeo: após treta, Ary Mirelle e mãe de João Gomes curtem show juntas

Parece que Ary Mirelle e Kátia Gomes, mãe de João Gomes, selaram a paz. As duas apareceram curtindo juntas um show do cantor. Ary, que espera o primeiro filho do casal, postou stories ao lado da sogra e ela repostou. No fim de abril, quando o artista e a influenciadora tinham terminado a relação, temporariamente, Kátia chamou Ary de ciumenta, imatura e preguiçosa, durante entrevista para um podcast.

A futura vovó babona, no início do mês, comemorou ao receber a notícia de que ganharia um netinho ou netinha: “Eu renasci quando soube que vou ser avó. Ganhei um sentido completamente novo de viver. Parabéns meu filho, parabéns Ary”, escreveu ela.

Emocionada, com os olhos cheios de lágrima, continuou: “Quero acompanhar todos os teus passos e te oferecer minhas forças para brincar, segurar sua mãozinha em todas as jornadas da vida”.

Ary Mirelle e João Gomes anunciaram publicamente a gravidez no dia 7 de junho: “Fomos abençoados, vamos ser papais”, informaram, pegando os fãs de surpresa. Principalmente, porque Kátia já havia se estranhado com a nora, na época do primeiro término do casal, em abril. O casal reatou em maio.

Treta com a nora

Kátia Gomes, mãe do cantor João Gomes, deu o que falar, no fim de abril, após uma declaração sobre a, então, ex-nora, Ary Mirelle, em um podcast. Ao comentar sobre o fim do namoro do filho, a matriarca afirmou que a influenciadora era ciumenta e a chamou de imatura e preguiçosa.

Diante da repercussão negativa em relação ao seu nome, Kátia decidiu tomar uma atitude drástica e desativou suas redes sociais. Até o momento, João Gomes não se pronunciou a respeito das falas da mãe.

No podcast PetroCast, a mãe do artista revelou que já havia conversado com o ex-nora sobre suas atitudes. “Algumas vezes eu falava pra ter cautela: ‘Quando o João for tirar foto com fã, você [tem que] estar sempre simpática e sorrindo, porque aquelas pessoas é que tornaram ele a pessoa que ele é hoje’”, contou ela.

Em outro momento, ela deu sua declaração mais polêmica. “Ela colocava uma cara feia pro pessoal. Eu acho que [o sentimento] deve ser assim, dentro dessa palavra né, ciumenta. Eu acho que a mais certa seria imatura. A Ary nunca fez nada lá em casa, não fez nada. Ela sempre foi bem recebida, ela é preguiçosa mesmo. Mas é o jeito dela né, a forma que ela foi criada. Não tem como você corrigir alguém”, disse.

O fim do namoro de João Gomes e Ary Mirelle foi anunciado no dia 13 de abril, pelo próprio cantor, através de uma postagem nas redes sociais: “Bom, turma. Ary foi a primeira pessoa que assumi um sentimento tão sincero a todos vocês desde que toda minha vida mudou. Eu fiquei muito feliz de ter contado do meu coração a vocês. E é com todo respeito a vocês e a todos que torceram por mim e por Ary que venho falar que o nosso namoro acabou”, começou escrevendo o artista.

Ele continuou: “Tem amores que são pra vida inteira… e tem amores que vão nos ensinar lições de vida. E é isso, turma, ontem conversei respeitosamente com ela e com a mãe e tive que vir embora. Estou triste”, desabafou o cantor.

Na sequência, João Gomes declarou: “Queria ver teu sorriso, que realizasse seus sonhos e que alguém te ajudasse até nos que deixamos no caminho. E que se por acaso se sentir sozinha, se lembre de mim e da amizade que tinha, que torcia por nós e que você conseguisse ser feliz um dia. Com carinho, João”, finalizou.