Vídeo: colunista Douglas Richer invade os bastidores do Miss Acre; assista

O colunista do portal ContilNet, Douglas Richer, invadiu os bastidores do Miss Acre 2023, que aconteceu na noite desta sexta-feira (9), em frente ao Palácio Rio Branco (AC).

Douglas revelou com exclusividade a disputada ‘faixa da vencedora’ e conversou com influenciadoras, misses, jurados, convidados especiais e mostrou a estrutura que vai receber o desfile das 9 candidatas ao título de Miss Acre.

A novidade desde ano é a Miss Popularidade, que será eleita pelo voto dos seguidores da página oficial do concurso. Veja as imagens exclusivas do evento: