Vídeo: criança é presa dentro de “jaula” em creche

O prefeito de Sorocaba, no interior paulista, Rodrigo Manga (Republicanos), deu ordem nesta quinta-feira (22/6) para afastar uma funcionária que deixou uma criança de 2 anos dentro de uma “jaula” em uma creche municipal.

O caso aconteceu no Centro de Educação Infantil (CEI) 7, no bairro Santa Rosália, e ganhou repercussão após uma testemunha filmar a criança no momento em que estava presa em um lugar cercado que parece ser uma quadra de areia.

CLIQUE AQUI para ver o vídeo

Nas imagens (vídeo acima), a criança aparece chorando e chamando pela mãe, até ser tirada por uma mulher. Ela teria sido posta de castigo naquele lugar.

Em vídeo divulgado nas suas redes sociais, Rodrigo Manga classifica a ação como “suposto terrorismo por uma servidora municipal” e afirma que a prefeitura de Sorocaba vai acompanhar “passo a passo o desenrolar desse caso”.

“Estou, neste exato momento, determinando à Secretaria de Educação que remova essa servidora do local de trabalho imediatamente até que se conclua a apuração dos fatos”, declara.