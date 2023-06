Vídeo: criança sem cinto fica ferida após avó alcoolizada bater carro

Uma mulher que dirigia alcoolizada se envolveu em uma batida na tarde desse domingo (18/6), em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba. Ela carregava a neta de 10 anos no banco de trás. A criança sofreu uma fratura no nariz e teve de receber atendimento médico.

“Após alguns minutos, o pai da criança acabou aparecendo. Eles moram próximo da região. Foi verificado que é uma criança de 10 anos e que estava com o nariz fraturado e um edema considerável na face”, relatou cabo Vinícius, do Corpo de Bombeiros.

A menina foi atendida pelo Siate, no local. Ela estava no banco traseiro do carro e não usava o cinto de segurança, de acordo com o cabo Vinícius, do Corpo de Bombeiros.

Ela foi encaminhada ao Hospital Evangélico.

Segundo o cabo Vinícius, a mulher de 46 anos teria consumido bebida alcóolica. “A condutora do veículo apresentava hálito etílico e afirmou que os carros atrapalharam ela na rua. Ela estava de cinto e a neta não.”

A avó da criança permaneceu no local do acidente, até a chegada da Polícia Militar, junto com os proprietários dos outros três carros envolvidos.