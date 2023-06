VÍDEO: durante caça, cobras venenosas são abatidas no interior do Acre

O surgimento de cobras venenosas em locais distintos de Sena Madureira tem sido frequente nesses últimos meses. Recentemente, caçadores de subsistência abateram duas cobras pico-de-jaca, uma das espécies mais venenosas da Amazônia.

Segundo informações, eles estavam dentro da mata à noite quando se depararam com as cobras que estavam no meio do caminho. Sabendo do poder de letalidade delas, resolveram abatê-las.

Um vídeo que chegou com exclusividade à redação do ContilNet mostra as duas cobras esticadas no chão. Segundo informações, cada uma tinha mais de dois metros de comprimento. A ocorrência se deu na estrada de Manoel Urbano.

Confira o vídeo: