Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o ex-vereador Célio Teixeira, que atua no ramo da psicultura em Sena Madureira confirmou a morte de milhares de alevinos em sua propriedade. De acordo com ele, as mortes foram provocadas pelo frio intenso que atingiu a região na semana passada.

Célio cria os peixes em dois tanques e vende-os para produtores de Sena Madureira. Ele acredita que morreram em torno de mil alevinos, o que provocou um considerável prejuízo.

Confira o vídeo: