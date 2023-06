LeBron James, jogador de basquete do Los Angeles Lakers, e a cantora Rihanna se encontraram durante o desfile da Louis Vuitton, em Paris, nessa quarta-feira (21/6).

No vídeo que flagrou o encontro é possível ver o jogador e cantora se abraçando, e, logo depois, LeBron faz carinho na barriga da cantora, grávida do segundo filho com ASAP Rocky.

Assista ao momento:

CLIQUE aqui para ver o vídeo.

Rihanna e ASAP Rocky estão juntos desde de 2012 e já são pais do RZA Athelston Mayers.