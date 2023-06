Vídeo mostra jornalista e amigas cantando dentro de carro momentos antes de morrerem em acidente

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra a jornalista Leilane Macedo de Oliveira e as amigas Hosana Santos Andrade e Luana Carvalho cantando, dançando e se divertindo dentro do carro, momentos antes de morrerem em um acidente na BR-153, no município de São Luiz do Norte, em Goiás.

O acidente aconteceu nesta sexta-feira (9). Elas saíram de Gurupi, onde moravam, com destino a Abadia de Goiás. Lá, iriam pegar os coletes para participar de um encontro de motoclube feminino. As três eram apaixonadas por motocicletas.

Antes de chegarem ao destino final, se envolveram em uma batida com um caminhão. Hosana e Luana morreram no local. Leilane chegou a ser socorrida e levada para um hospital de São Luiz do Norte, mas não resistiu.

Segundo a Polícia Rodoviária Federa (PRF), a motorista tentou fazer uma ultrapassagem, bateu em outro carro, invadiu a pista contrária e foi atingida por um caminhão. O velório está previsto para começar na noite deste sábado (10) em Gurupi.

No último vídeo compartilhado nas redes sociais, elas escrevem: “Estamos chegando” e mostram a rodovia. Em outro, elas aparecem cantando funk e se divertindo e dizem: “Está só começando”.

Uma foto, também feita durante a viagem, mostra as três na placa que indica a divisa do Tocantins com o estado de Goiás. A imagem foi publicada no Instagram com a seguinte legenda: “Por onde a gente passa, deixamos boa história para contar”.