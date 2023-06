Vídeo: onça é capturada em condomínio onde moram Virginia e Zé Felipe

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado nesta terça-feira (27/6) para uma ocorrência no condomínio Aldeia do Vale, na capital goiana, onde foi encontrada uma onça.

No local, moram famosos como Virginia, Zé Felipe e Leonardo.

Veja o vídeo:

De acordo com a corporação, o animal foi avistado na varanda de uma residência e foi contido no local. Houve, então o chamado da equipe de resgate do Corpo de Bombeiros, bem como de técnicos especializados do Zoológico para realizar a operação de resgate.

Ainda de acordo com o CBMGO, a onça estava em uma área comum do condomínio.