VÍDEO: professor de música emociona ao tocar e cantar para mãe com Alzheimer em hospital

Um vídeo a que a reportagem do ContilNet teve acesso nesta quinta-feira (15) chamou atenção. No material, o professor de música, Écio Rogério, aparece tocando e cantando uma música de Roberto Carlos para sua mãe, Elza de Souza Rogério, que encontra-se internada no Hospital do Idoso em Rio Branco.

Professor da Universidade Federal do Acre (Ufac), Écio venceu recentemente o maior evento de cenografia do mundo, em Praga, na República Tcheca, consagrando-se o primeiro do Acre a realizar tal façanha.

A Quadrienal de Praga acontece a cada quatro anos e reúne, durante duas semanas, os maiores artistas do mundo, nas mais diversas modalidades, como design da performance, cenografia e arquitetura teatral. O professor Écio foi vencedor na categoria “Melhor Trabalho em Equipe”, da obra “Encruzilhadas – Nós acreditamos em esquinas”.

No Hospital, o gesto do filho com a mãe atraiu a atenção da equipe de enfermagem e demais presentes pelo carinho e cuidado cujo feedback imediato é a visível reação da idosa que, apesar do Alzheimer e mesmo debilitada em uma cadeira de rodas não fica inerte aos acordes da música “As curvas da estrada de Santos” dedilhados pelo filho ao violão.

Além de Écio, ela é mãe de: Elizabeth, Elis Regina e Emerson.

Confira o vídeo: