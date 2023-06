Nesta quinta-feira (15), o cantor acreano Sérgio Souto, organizou um show especial com outros três artistas locais, no dia do aniversário de 61 anos de emancipação do Acre, na Casa de Cultura Sérgio Souto, no anexo do Vila Food, em Rio Branco.

Para comemorar a data, o cantor que tem mais de 40 anos de carreira, cantou o hino acreano e emocionou o público. Souto ainda apresentou seus grandes sucessos, conhecidos do público acreano, como “Minha Aldeia”, “Falsa Alegria” e “Lembrando de você”.

Além de Souto, o show recebeu os artistas Alberan Moraes, Getúlio Moreno e Sávio Augusto.

No próximo dia 29 de junho, a Casa de Cultura do cantor deve receber outro show especial, repleto de artistas locais, entre eles, o cantor Frank Pinheiro.

Veja os vídeos do show:

