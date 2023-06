Vídeo: tubarão abocanha braço de pescador e o puxa para a água

Pescadores registraram uma cena impressionante no Parque Nacional de Everglades, na Flórida (Estados Unidos), na última sexta-feira (23/6). Em imagens que viralizaram nas redes sociais, um homem tem o braço abocanhado e é puxado para a água por um tubarão.

O pescador, identificado como Nick, estava em um barco com outras pessoas. Ele se abaixa para lavar as mãos e é neste momento que um tubarão surge, morde a mão do homem e o puxa para a água.

Apesar de cair completamente no lago, Nick rapidamente consegue subir de novo no pequeno barco. Michael Russo, amigo do pescador que foi mordido, afirmou ao perfil Florida, que publicou o vídeo, ter se tratado de “um dos dias mais assustadores que já teve na água”.

“Começou muito bem e estávamos esmagando os peixes, mas os tubarões estavam comendo alguns, apesar de nossos melhores esforços”, relatou. Michael contou que o ataque ocorreu depois de Nick ter pegado um robalo.

“Não havia peixe ou sangue na água e os tubarões não foram provocados”, ressaltou Michael. De acordo com o amigo, o pescador foi levado de avião para um hospital e passa bem.

Allyson Gantt, chefe de comunicação do Parque Nacional de Everglades, afirmou à emissora ABC que o animal nas imagens pode ser um tubarão-touro.

Veja o momento:

CLIQUE AQUI para ver o vídeo