Vídeo: Virginia Fonseca revela resultado de teste de gravidez

Hoje é dia de Virginia Fonseca ficar off das redes sociais, conforme ela anunciou no fim de março, mas seus stories desta quinta-feira (8/9) continuam dando o que falar. Após a influenciadora revelar que estava sentindo muita fome, muitos fãs especularam que viria outra “Maria” por aí. Então ela resolveu esclarecer as coisas e contou que já fez um teste de gravidez.

Antes do assunto “novo bebê”, a esposa de Zé Felipe desabafou sobre sua gula: “Nossa, gente. Comi um pacote de frango. Vem, tipo, 15 frangos aqui dentro. E tô morrendo de vontade comer um doce”, afirmou ela. Na legenda da gravação, ela escreveu: “Onde eu vou pararrrrrr. kkkkkkkk”.

Imediatamente, os seguidores de Virginia afirmaram que ela estaria grávida do terceiro filho. Vale lembrar que ela é mãe de Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 7 meses. Depois de tantas sugestões de gravidez, ela resolveu contar que tinha feito um teste recentemente.

“Meu direct, porque eu falei dos 15 frangos, só tem gravidez. Vocês estavam falando tanto na minha cabeça de gravidez que eu fiz teste antes de ontem (terça-feira, 6/6), se não me engano. Negativo, deu negativo. Eu não tô grávida, eu só tô com fome mesmo”, divertiu-se.

Em seguida, mostrou a quantidade de mensagens sobre o assunto que recebeu no privado. Um deles, ela destacou: “O meu deu negativo também e hoje tá com 25 anos. O falso negativo. kkkk”, afirmou a fã. Na legenda do story, Virginia comentou: “Vocês me deixam loucaaaaa”.

Afastamento das redes

Virginia Fonseca revelou que vai se afastar das redes sociais. A influenciadora, que costuma publicar todo o seu dia a dia no Instagram, disse que fez um propósito e não aparecerá mais em sua conta oficial com tanta frequência.

A esposa de Zé Felipe se propôs a desconectar completamente de seu aparelho celular durante um dia todo, até o final do ano. De acordo com ela, a necessidade surgiu após o fim da viagem que ela fez com a família para os Estados Unidos.

“Eu comecei a pensar e senti a necessidade de fazer um propósito com Deus. Quando a gente faz um propósito, a gente tem que fazer algo que tenha sentido, a gente tem que desligar de algo que faz gente e gosta muito”, iniciou, no fim de março, véspera do primeiro dia do “jejum” das redes sociais.

E completou: “É um proposito para o resto de 2023 e vai ser toda semana. Toda semana eu vou tirar um dia onde não irei mexer no celular e nem assistir TV, não vou receber ligação, não vou ver nada. Vou ficar totalmente off de tudo”, afirmou ela, antes de finalizar:

“Espero que entendam, sempre quis fazer, sempre admirei quem faz, mas nunca tive coragem!! Mas agora senti a necessidade, veio isso no meu coração e me sinto pronta”, desabafou.