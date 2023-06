Viih Tube e Eliezer fazem mesversário para Lua com inspiração em Xuxa; veja detalhes

Viih Tube e Eliezer não sabem o significado de “vai ser só um bolinho” e comemoram o segundo mês da filha Lua em grande estilo. O casal, que arrasou no primeiro mesversário da menina, se superou agora. Conforme já tinha dito em spoiler no “Mais Você”, o tema foi uma homenagem a Xuxa, de quem o casal é muito fã.

Com o mote Show da Lua, eles capricharam na decoração e no figurino para baixinho nenhum botar defeito! “A gente brinca que cada mesversário tem um tema diferente. Fiz o primeiro de Monstros S.A, porque acho que a Lua é a cara da Boo.”

“Esse quem escolheu foi o Eli, Show da Lua. Ele é muito fã da Xuxa, quando eu conheci era maior um pouco, meu pai falava muito para mim. Eli foi bem a geração. Nunca estive com ela não, nem ele, mas ele ia amar.”

Mesmo tendo cara de festa grande, Viih conta que poucas pessoas conheceram Lua por conta das vacinas e a festa é somente para a família e quem convive com ela.

“Optamos por não ter convidados por enquanto até a vacina mais importante ser dada. Então teremos a minha avó, a minha mãe, o Eli e nossos familiares. Só depois vamos apresentar para os amigos. Cada dia aparece mais vírus e cuidado é sempre bom”.

Viih confessa que tem exagerado nos “bolinhos” para celebrar mais um mês de vida de Lua:

“A decoração está impecável, até nave da Xuxa que abre e a gente sai de dentro com ela. Falo que vai ser só um bolinho… Quando vai ver, tem uma mesa de bolo gigante, com nave, eu de paquita, Eli de paquito, Lua de Xuxa, com rabicó na cabeça. Sempre quis fazer mesversário. Cada mês saudável tem que comemorar. É muito gratificante.”