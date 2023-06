Viih Tube justifica pedido de separação de Eliezer após sonho: ‘Minha intuição não falha’

“Ela disse: ‘Quero separar, acabou. Você me traiu, traiu a Lua. Quero me separar’. Eu achei que ela estava debochando da minha cara”, começou o influenciador.

Embora certo de que não tinha feito nada de errado, Eli ficou aflito para saber o que tinha acontecido, algo que justificasse tal comportamento da companheira. Eis que a influenciadora abre o jogo e diz que sonhou com uma traição do amado com uma tal de Brenda.