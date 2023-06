Vini Jr. deu festa em sua mansão e ficou com ex-bailarina do Faustão

Homenageado antes do clássico Flamengo 4 x 1 Vasco, na última segunda-feira (5/6), o atacante Vinícius Júnior, de férias do Real Madrid, deu uma festinha em sua nova mansão, no Rio de Janeiro.

Vinícius reuniu um time de amigos e beldades para o open house de sua mansão, e, segundo o jornal Extra, não terminou a noite sozinho.O craque do Real Madrid teria ficado com Bia Michelle (foto em destaque), ex-bailarina do Faustão e também ex-noiva de MC Gui. A moça foi apontada ainda como um affair de Neymar. Ainda segundo o jornal carioca, o festão teve proibição de celulares e transcorreu no mais perfeito sigilo.