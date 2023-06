Virginia é processada por mulher que pede R$ 10 mil de indenização

A influencer Virginia Fonseca está sendo processada por uma seguidora, que afirma ter comprado quatro pares de óculos da marca BY IK. A compra da fã da esposa de Zé Felipe teria acontecido após a empresária anunciar os produtos, mas a mulher diz que não recebeu os itens.

No processo, divulgado pelo portal UOL, a seguidora de Virginia afirma ter comprado os acessórios após ver uma divulgação por parte da influencer, mas nunca teria recebido os produtos em sua casa.

O advogado Jean Magno de Castro, que representa a mulher, afirma: “Não recebeu nenhuma resposta e não consegue sequer alguma informação. A cliente não viu outra alternativa a não ser entrar judicialmente, para se valer de seu direito”.

A ação, que pede R$ 10 mil de indenização por danos morais, alega que houve “má prestação de serviços” por parte de Virginia e da BY IK.

“Fato este que também se tornou notório, com diversas pessoas passando pela mesma situação constrangedora e sendo noticiado e veiculado em diversas mídias e sites, o que fez com que a 1ª Requerida viesse a público prestar esclarecimentos do que estava acontecendo”, diz um trecho da ação.

Virginia comenta

Em abril, Virginia Fonseca recebeu críticas por conta da mesma linha de óculos. Na ocasião, ela se pronunciou por meio de seu Instagram, mas se eximiu da culpa:

“Assunto chato, mas necessário. Fiz minha linha de óculos com a empresa IK. Acontece que ela não cumpriu com suas obrigações nem com vocês nem comigo. Desvinculei da marca e eles continuam usando minha imagem. Tudo que estiverem divulgando com minha imagem não está certo.”

Ela disse ainda que vai resolver os problemas dos seguidores que reclamaram e pediu que eles enviassem o comprovante das compras para um e-mail. “A gente via tentar resolver a situação de todo mundo. E mil perdões, mesmo. Eu não esperava que isso fosse acontecer. Que situação chata”, finalizou a esposa de Zé Felipe.

Em um outro vídeo, ela reforçou ainda que nunca fez parte do quadro de sócios da empresa. “Fui contratada para lançar essa linha de óculos, mas a empresa nunca foi minha”, contou.