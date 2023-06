Virginia Fonseca chega com novo look e joias de R$ 4 milhões para evento em São Paulo

Já o conjunto de brincos e colar leva assinatura do joalheiro Paulo Teixeira com mais de 100 quilates de esmeraldas e mais de 20 quilates de diamantes. O valor é potente como as peças: de acordo com o designer responsável pelos itens, têm preço estimado em R$ 4 milhões. “Ela escolheu um look mais clean para combinar, e arrasar, nas joias”, contou Paulo à Glamour.