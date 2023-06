Você pode jogar Mortal Kombat 1 em junho; saiba como

A Warner Bros. Games e a NetherRealm Studios anunciaram que Mortal Kombat 1 contará com testes de estresse online entre os dias 23 e 26 de junho nas plataformas PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Para participar dos testes, que também estarão disponíveis para jogadores brasileiros, basta fazer o registro neste site (uma conta WB Games é necessária), lembrando que a quantidade de vagas é limitada e os jogadores serão escolhidos aleatoriamente. Usuários que foram selecionados receberão o e-mail de confirmação em 21 de junho.

O objetivo do teste é enfatizar a infraestrutura online e identificar possíveis problemas antes do lançamento do jogo. O teste também não está relacionado ao beta de pré-venda de Mortal Kombat 1, anunciado para agosto de 2023.