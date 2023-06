Você sabia que a inteligência artificial (IA) existe há 50 anos?

Desde o fim de 2022, com o lançamento do ChatGPT, o tema nunca foi tão debatido como agora. Isso porque a plataforma, um robô virtual que fornece respostas para perguntas e solicitações via chat, promete transformar a forma como nos relacionamos com a tecnologia.

Apesar de ser a mais conhecida, o ChatGPT não é o único sistema de IA que pode nos auxiliar em nosso cotidiano. O evento ocorrerá no dia 29/06, quinta-feira, das 14h30 às 20h30, por meio da plataforma Sebrae Experience.

Por isso, a edição da Maratona de Transformação Digital desse ano vai apresentar ao menos cinco ferramentas que poderão fazer toda a diferença na entrega de projetos e no dia a dia de seus clientes!

Ariadne Mecate, do ER Capital Sul, vai contar como Impulsionar o seu negócio com IA e os cuidados essenciais para utilizar estas ferramentas; Silmara Souza, do ER Piracicaba, falará sobre Planejamento de conteúdo para redes sociais sem segredo usando o ChatGPT; Alexandre Giraldi, do ER Capital Leste I, e Cesar Ossamu, do ER Baixada Santista, mostrarão na prática Como criar textos vendedores para redes sociais e e-commerce com Copy.ai, Como criar Imagens e Posts Atraentes com MidJourney e Canva, além de ensinar Como produzir vídeos profissionais aliando técnicas e uso do ChatGPT; Eder Max, do ER Guarulhos, vai revelar os segredos para Produzir anúncios efetivos no Google ADS com ChatGPT.

Programação e inscrições: