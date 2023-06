Walcyr Carrasco abre jogo sobre motivo de mudanças em Terra e Paixão

Terra e Paixão ainda não ultrapassou os 30 pontos de audiência em São Paulo e no Rio de Janeiro. Por conta disso, a trama estaria passando por um processo de edição, com histórias sendo adiadas ou resolvidas em apenas um capítulo. Entretanto, Walcyr Carrasco, autor do folhetim, explicou que não altera os acontecimentos pensando na audiência.

“A morte de Daniel não foi antecipada. Mas, se você olhar sinopses de minhas outras novelas, verá que sou um autor apressado, que não consegue segurar trama. Tudo acontece antes do previsto inicialmente. Com Daniel não foi diferente”, explicou Carrasco, em entrevista a Patricia Kogut, do O Globo.

Para o autor, a audiência não deve pautar os acontecimentos da trama. “O autor sabe da importância da audiência, mas não pode escrever pensando em números, e sim nas exigências da trama, nas viradas que são comuns na minha obra, no encantamento”, relatou. “Nunca faço mudanças para alavancar os índices, e sim em função do meu entusiasmo pela trama. Eu não sou um executivo, preocupado somente com números, mas um autor que quer contar uma boa história”, completou Walcyr Carrasco.