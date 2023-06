Weverton completa 300 jogos pelo Palmeiras e comemora com vídeo emocionante; VEJA

Na penúltima partida da fase de grupos da Libertadores 2023, nesta quarta-feira (7), o Palmeiras enfrentou o Barcelona SC. Além da vitória importante que classificou o time para as oitavas da competição, o confronto representou um recorde para o goleiro do clube paulista, o acreano Weverton. Foram 300 jogos vestindo a camisa do verdão.

Para comemorar o número histórico no Palmeiras, o goleiro publicou um vídeo emocionante nas redes sociais, que lembra o início da história no clube e os momentos mais marcantes.

Em 300 jogos, Weverton, que saiu da Baixada da Sobral, região de maior periferia da capital do Acre, já foi bicampeão da Libertadores, bicampeão brasileiro e bicampeão da Copa Brasil pelo Palmeiras.

Além de todos os títulos, Weverton se tornou o primeiro e único acreano a jogar uma partida da Copa do Mundo pela Seleção Brasileira de Futebol.

Confira o vídeo com as maiores defesas do Weverton: