Youtuber recria GTA San Andreas com Unreal Engine 5; veja imagens

GTA: San Andreas é um dos capítulos mais populares na saga da Rockstar Games e o youtuber Ryan, do canal 12th Hour, decidiu criar uma versão remasterizada do jogo na Unreal Engine 5, motor gráfico da nova geração no PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S, além do PC.

Assim como muitos jogadores, ele alega ter ficado desapontado com a remasterização do jogo na coletânea Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition, que inclui também versões de Grand Theft Auto 3 e GTA: Vice City, e resolveu criar sua própria versão. Apesar disso, a versão de GTA: San Andreas de Ryan não é jogável, e sim um conceito 3D feito em uma semana.

Segundo Ryan, a remasterização de Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition feita pela Grove Street Games, tinha muitos bugs e gráficos de má qualidade. Ao trabalhar algumas hora remodelando o protagonista Carl “C.J.” Johnson ele mencionou como o modelo da remasterização sequer era muito melhor que o do jogo original do PlayStation 2 (PS2). Ele estipulou, então, um limite de 7 dias para recriar um dos trechos iniciais de GTA: San Andreas, como o modelo de C.J., sua rua Grove Street e um dos carros do game para dirigir por ela.