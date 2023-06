Zezé Di Camargo é criticado na web por imitar estereotipia de autista

“Estereotipias ou stims são movimentos repetitivos bem comuns em pessoas com autismo. Se você ver ou se comunicar com alguma pessoa Autista e ela apresentar esses comportamentos, naturalize e não tente imitar para fazer uma graça, é um desrespeito grande! Vamos aprender?”, escreveu Ivan Baron na legenda do vídeo.

Veja o post.

No Twitter, internautas também criticaram a postura do artista. “Capacitismo recreativo! Precisamos aprender a respeitar, para ser respeitados”, comentou uma pessoa. “Conheço essa duplinha de irmãos gêmeos, a mamãe deles tem uma conta no TikTok, eles são uns amores, super divertidos e inteligentes! Uma pena, essa falta de respeito”, escreveu outra.

🚨VEJA: Zezé Di Camargo é criticado nas redes por imitar os trejeitos de um fã autista. pic.twitter.com/BUQN8EvgrP — CHOQUEI (@choquei) June 28, 2023

Alguns fãs do cantor saíram em defesa dele e afirmaram que o trecho do vídeo que está sendo veiculado foi tirado de contexto. “Não que ele esteja certo, mas é bem desonesto usar só esse recorte do vídeo. Depois eles inclusive cantaram juntos”, rebateu um internauta.

A assessoria de Zezé Di Camargo foi procurada pelo Metrópoles, mas ainda não se pronunciou.