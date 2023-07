1ª Marcha para Exu acontece em agosto na Gameleira

No próximo mês de agosto, a 1º edição da Marcha para Exu será realizada na cidade de Rio Branco, mais precisamente na região da Gameleira, no 2º distrito. O evento promete reunir centenas de pessoas em uma jornada de devoção ao poderoso Exu, orixá da comunicação e das encruzilhadas.

A Marcha para Exu é uma manifestação religiosa que vem ganhando cada vez mais notoriedade no Acre. Com o intuito de fortalecer a fé nas divindades afro-brasileiras e valorizar a cultura negra, a marcha vai reunir seguidores de diferentes religiões e crenças.

O ponto de encontro será na Gameleira, às 15h, no dia 13 de agosto. A partir dali, os participantes iniciarão um percurso emocionante pelas ruas da cidade, entoando cantos, dançando ao som dos tambores e carregando estandartes e imagens do orixá.

Além de ser uma oportunidade de demonstração de fé, a marcha também visa combater estereótipos negativos sobre Exu e a religião afro-brasileira, que muitas vezes são associados à maldade e ao negativismo. Nesse sentido, o evento busca promover a compreensão e o respeito pela diversidade religiosa e cultural.

O organizador do evento, Matheus Alexandre Aguiar de Lima, afirmou que a marcha reunirá centenas de pessoas. Ao ContilNet, o organizador explicou o que é o Exu: “É simples, vivemos numa época onde todos estamos sendo obrigados a cultivar uma única cultura: o egoismo. Oque é Exu? Exu mostra a verdade e a mentira, o oculto e o exposto. É difícil mostrar as sombras do mundo, difícil, difícil expor as máscaras. Exu mostra todas as máscaras, se ele quiser ele põe as mentiras no chão. Esse momento é o da verdade para todos os seres humanos. Nos tornar consciente dos nossos erros”, relatou.

“Por isso, mostramos essa exaltação a exu, clamamos por justiça e pedimos força para as decisões futuras. Somos parte de um ciclo eterno, somos vida que nunca se finda. Somos respeito até os desrespeitosos. Para Exu não existe filho malcriado, pois ele cria. Para EXU não existe mentira pois ele abre.Dedico minha fala para a minha mãe pois ela é alicerce de tudo meu”, acrescentou.