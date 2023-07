5 coisas em que as visitas sempre reparam quando chegam na sua casa

Quando nos preparamos para receber visitas em nossa casa, geralmente nos esforçamos para deixar tudo apresentável. Fazemos uma limpeza geral e tentamos arrumar todos os detalhes. No entanto, mesmo com todos os cuidados, é comum cometer alguns deslizes ou negligenciar certos detalhes que as pessoas que chegam tendem a notar.

Saiba o que os visitantes costumam notar quando chegam à sua casa

1. A fachada da casa

O estilo arquitetônico é algo que chama imediatamente a atenção. Seja uma casa moderna, clássica, colonial, contemporânea ou rústica, ou seja, a aparência geral da entrada.

A porta principal é um elemento central, e as visitas geralmente a observam atentamente. Portanto, uma fachada cuidada, em bom estado, com um design elegante e único, pode causar uma boa impressão.

2. Cabelos pelo chão

Muitas vezes, quando estão espalhados podem ser considerados desagradáveis e pouco higiênicos, especialmente em áreas como banheiros, quartos ou espaços compartilhados.

Antes da chegada das visitas, é recomendável fazer uma limpeza rápida dos espaços compartilhados para garantir que estejam apresentáveis e acolhedores.

3. A arborização

Plantas bem escolhidas e posicionadas podem embelezar significativamente a paisagem da casa. Elas adicionam cor, textura e forma ao ambiente, criando um visual agradável e atraente.

Estudos mostram que a conexão com a natureza pode reduzir o estresse, aumentar a sensação de tranquilidade e promover um local mais saudável.

4. Limpeza do banheiro

Ao receber visitas em nossa casa, é importante garantir que o banheiro esteja limpo e bem cuidado. Toalhas sujas e sabonetes acumulados são detalhes que não passam despercebidos pelos visitantes, transmitindo uma má impressão. Além disso, a sujeira no piso também é algo que chama a atenção negativamente. Portanto, é essencial manter uma rotina de limpeza regular para proporcionar uma experiência agradável aos convidados.