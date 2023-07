A aceitação como processo de mudança; veja o artigo de Maysa Bezerra

Estava na sala de espera da minha Psicóloga Nara Nunes, aguardando para mais uma terapia semanal e, pensei o quanto é bom estar aberto à mudanças. Como é bom estar disposto a aceitar seus defeitos e se permitir errar e consertar. Como é bom aceitar que nem tudo é umproblema meu. E está tudo bem! Mas, para isso, houve uma barreira que tive que romper. A busca de um profissional: o psicólogo. Hoje, tenho uma superprofissional ao meu lado, que sabe me ouvir, sabe falar, sabe se impor, me ama, me aceita e me corrige da forma adequada. Como ela mesmo cita em um dos seus textos “É um fôlego de alívio saber que nem tudo depende de mim, nem tudo posso fazer, pois quanto mais culpa eu carregaria? Quanto mais responsabilidades eu teria para enfrentar… É bom viver dentro dos meus singelos limites, estou dando conta mal de mim, como deve ser difícil ser Deus!”

Sabe por onde começar uma mudança? Sempre haverá um processo. Que se inicia de dentro para fora. E é a partir dessa disposição à mudança que quero deixar o passo a passo para vocês, leitores, darem o início à sua mudançatambém.

A mudança é um constante movimento em nossas vidas e,muitas vezes, buscamos transformações para melhorar nosso bem-estar e alcançar nossos objetivos. No entanto, criar mudanças significativas nem sempre é uma tarefa fácil. É nesse ponto, que os psicólogos desempenham um papel crucial. Com uma compreensão profunda do comportamento humano e das técnicas terapêuticas adequadas, eles ajudam as pessoas a desvendarem os mecanismos da mudança e a encontrar caminhos para o crescimento pessoal. Neste artigo, exploraremos como a mudança é criada, com citações de renomados psicólogos que contribuíram para o entendimento desse processo.

1. Reconhecendo a necessidade de mudança

Segundo Carl Rogers, psicólogo humanista, a mudança começa com a consciência e o reconhecimento de que algo precisa ser transformado. Ele afirmou: “A mudança ocorre quando uma pessoa se torna o que ela é, não quando tenta se tornar o que ela não é”. Portanto, o primeiro passo para criar mudanças significativas é estar disposto a olhar para si mesmo de forma honesta e identificar as áreas em que se deseja crescer.

2. Estabelecendo metas claras

Para criar mudanças duradouras, é fundamental estabelecer metas claras e alcançáveis. De acordo com Edwin Locke, um renomado psicólogo especializado em teoria da meta, “a definição de metas é o primeiro passo para transformar o invisível em visível”. Ao estabelecer metas específicas e mensuráveis, temos uma direção clara a seguir e podemos monitorar nosso progresso ao longo do tempo.

3. Identificando obstáculos e desenvolvendo estratégias

Para superar os obstáculos que surgem no caminho da mudança, é necessário desenvolver estratégias eficazes. Albert Bandura, psicólogo reconhecido por sua teoria social cognitiva, enfatiza a importância da autorreflexão e da auto eficácia. Ele afirma: “As pessoas que acreditam que podem exercer controle sobre sua própria vida estão mais dispostas a agir e perseverar diante dos desafios”. Ao identificar os obstáculos e acreditar em nossa capacidade de superá-los, estamos mais propensos a adotar comportamentos e pensamentos que promovam a mudança desejada.

4. Buscando apoio social

A mudança pode ser um processo desafiador, e ter apoio social pode fazer toda a diferença. De acordo com a teoria dos sistemas ecológicos de Urie Bronfenbrenner, psicólogo do desenvolvimento, o ambiente social em que estamos inseridos desempenha um papel fundamental na criação de mudanças duradouras. Ao buscar apoio de amigos, familiares ou até mesmo de um psicólogo, podemos contar com um suporte emocional e encorajamento adicional, facilitando o processo de transformação pessoal.

A mudança pessoal é um processo complexo, mas os psicólogos desempenham um papel essencial na compreensão e na criação dessa transformação. Através de suas pesquisas e teorias, eles nos fornecem insightsvaliosos sobre como a mudança é iniciada e mantida. Desde o reconhecimento da necessidade de mudança até o estabelecimento de metas claras, a identificação de obstáculos e a busca por apoio social, os psicólogos nos fornecem ferramentas e estratégias para promover o crescimento pessoal.

Portanto, se você está em busca de mudança em sua vida, considerar a ajuda de um psicólogo pode ser um passo importante nesse processo. Eles são profissionais treinados que podem oferecer suporte, orientação e técnicas terapêuticas comprovadas para auxiliar na promoção de mudanças significativas. Lembre-se de que a mudança é um processo contínuo e individual, mas com o apoio certo, é possível alcançar os resultados desejados e experimentar uma transformação pessoal positiva.

Com amor!