A outra atriz que quase foi rose no filme titanic; confira

A OUTRA ATRIZ QUE QUASE FOI ROSE NO FILME TITANIC

A personagem Rose, de Titanic, marcou a carreira de Kate Winslet, mas poderia ter sido interpretada por outra atriz

Lançado em 1997, Titanic continua fascinando diferentes gerações ao redor do mundo. Misturando fato e ficção, o filme reproduz o que aconteceu em 14 de abril de 1912, quando o navio, que tinha fama de ‘inafundável’, colidiu com um iceberg e naufragou no Oceano Atlântico, resultando em mais de 1.500 mortes.

Metade da história do filme mostra o amor relâmpago dos personagens Jack e Rose, que foram interpretados por Leonardo Dicaprio e Kate Winslet. Um dos casais fictícios mais famosos da história do cinema, entretanto, poderia não ter sido interpretado pelos dois atores. Isso porque uma atriz recebeu, inicialmente, o convite para interpretar Rose.

Isso mesmo! Antes de Kate, a escolhida para viver a personagem ruiva foi a atriz Claire Danes. Na época, ela havia acabado de filmar a adaptação de Romeo + Julieta, baseada na história famosa de Shakespeare. No entanto, a atriz recusou o convite, pois, queria ‘novas experiências’, ou seja, uma oportunidade que seria diferente de tudo o que havia feito naquele momento.

Coincidência

Curiosamente, Danes e o astro Leonardo DiCaprio viveram um par romântico em ‘Romeo + Julieta’, como consequência, o filme ‘Titanic’ repetiria a experiência dos artistas como um casal em tela.

Eu me lembro de quando Leo [DiCaprio] estava decidindo fazer aquele filme; ele realmente lutou com isso. Foi uma escolha profunda e, realmente, a pergunta era: ‘Eu quero ir até a estratosfera agora?’ Leo decidiu que sim, e eu decidi que não,” explicou ela.

Titanic, como todos sabem, se tornou um dos mais importantes filmes da história do cinema e também uma das maiores bilheterias já atingidas. Com isso, muitos podem questionar se Claire não teria se arrependido pela recusa do papel. Bom, ela não parece compartilhar o mesmo pensamento.