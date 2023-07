A pedido de Gonzaga e Nicolau, ministro libera recurso para casas de farinhas no Acre

O presidente e o primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Luiz Gonzaga e Nicolau Júnior, participaram nesta terça-feira (4), juntamente com o senador Sérgio Petecão, de reunião com o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Carlos Fávaro, em Brasília (DF).

A reunião foi solicitada pelo senador Petecão e teve como objetivo debater assuntos relacionados à produção agrícola, importação e exportação dos produtos acreanos.

Após pedido de Gonzaga e Nicolau, o ministro garantiu a liberação do convênio nº 891849/2019 para a implantação de 100 casas de farinhas mecanizadas em Cruzeiro do Sul e também a abertura de concurso público para o cargo de fiscal do Mapa para atuarem nas regiões alfândegas de Epitaciolândia e Assis Brasil com o intuito de agilizar os serviços aduaneiros.

Luiz Gonzaga agradeceu ao senador Petecão pela reunião e ao ministro pelo esforços para garantir o desenvolvimento do Acre através de investimentos no setor agrícola. O parlamentar destacou o potencial agrícola do Acre e o posicionamento estratégico do estado na exportação para os países andinos.

“Quero agradecer ao senador Petecão por solicitar a reunião e o ministro Carlos por liberar convênio para a construção dessas 100 casas de farinhas que vai beneficiar produtores de Cruzeiro do Sul. O Acre representa hoje um estado com grande potencial de produção e esses investimentos vão auxiliar na exportação dos nossos produtos para países vizinhos”, disse.

Nicolau Júnior destacou o empenho da Aleac e bancada federal em buscar recursos para o Acre.

“Quero externar meu agradecimento ao senador Petecão e dizer que é importante esse trabalho em união com deputados federais e senadores para buscar ainda mais investimentos para o nosso povo acreano”, disse Nicolau.

O senador Petecão apresentou ao ministro a situação do funcionamento da fiscalização sanitária feita pelo Mapa nas fronteiras com a Bolívia e o Peru e acrescentou a importância da melhoria no processo de entrada e saída de produtos do Acre.

“O ministro nos ouviu com toda a atenção que o assunto merece. Tivemos a oportunidade de expor nossas demandas e os problemas que enfrentamos em nossa fronteira”, disse Petecão.

Participaram da reunião os deputados Luiz Gonzaga, Nicolau Júnior, senador Petecão e o secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanipal Barbary, além da equipe do Mapa.