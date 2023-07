A uma semana do evento, MPAC ainda investiga show do Amado Batista

Em abril deste ano, a Prefeitura de Rodrigues Alves, interior do Acre, havia anunciado a contratação do cantor Amado Batista, para uma apresentação gratuita no município, marcada para acontecer no dia 27 de julho, próxima quinta-feira.

O valor do cachê do cantor chamou a atenção do Ministério Público do Acre, que decidiu abrir uma investigação para apurar o caso.

O custo com o show, segundo extrato do contrato publicado pela Prefeitura de Rodrigues Alves no Diário Oficial do Estado (DOE), é de R$ 310.000,00, sem licitação. O documento aponta que a Prefeitura realizaria o pagamento com recursos da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

O promotor de Justiça Fernando Henrique Terra, que instaurou o processo de apuração, considera as particularidades do município, que possui cerca de 20 mil habitantes e enfrenta deficiências em áreas como saúde e educação, sendo necessário esclarecer os gastos de recursos públicos com a contratação do artista.

Faltando uma semana para o show, o Ministério Público do Acre (MPAC) ainda segue investigando a contratação.

Terra informou que o núcleo técnico responsável por apurar as documentações enviadas pela Prefeitura, já realizou uma avaliação, que deverá será apreciada pela Promotoria. Entretanto, o promotor não deu mais detalhes sobre o possível cancelamento da apresentação.

“Com as informações prestadas pela Prefeitura, solicitadas no procedimento, a Promotoria do município pediu para que o Núcleo de Apoio Técnico do MPAC fizesse uma análise fornecendo um relatório de onde provem o recurso para custeio do evento. A avaliação do NAT foi finalizada e será ainda apreciada pelo promotor, disse o promotor responsável pelo caso.