A verdade sobre as relíquias citadas nos filmes da franquia ‘Indiana Jones’

A batalha de Indiana contra os nazistas começa na busca pela arca da aliança. O enredo do longa indica que a relíquia estava na posse do faraó Sisaque e foi escondida na cidade de Tânis, no Egito.

A aparência se assemelha ao que consta na Bíblia, referência direta para a criação do objeto no filme. No texto religioso, a arca foi utilizada para guardar as tábuas com os 10 mandamentos entregues a Moisés. O ‘Livro do Êxodo’ ainda conta com uma descrição detalhada da construção – seguida à risca pela produção de ‘Indiana Jones’.

O local onde a arca foi escondida, no entanto, não condiz com as escrituras. Tânis é muito antiga para estar inserida na cronologia da Bíblia que menciona a relíquia.

Medalhão do Cajado de Rá

Outro item do primeiro filme da série, o medalhão possui diversas referências a Rá, deus do Sol do Egito Antigo, representado por um falcão. Apesar disso, a relíquia é completamente fictícia, não possuindo inspiração em algum artefato egípcio específico.

No filme, o disco com a imagem da ave e um cristal vermelho no lugar dos olhos é a principal forma de localizar a arca. Na posse do medalhão e do cajado, Jones consegue fazer com que a luz do sol passe pela pedra vermelha. Os raios, então, revelaram o local do Poço das Almas, onde o protagonista poderia, finalmente, encontrar o objeto perdido.

As cinzas de Nurhachi

Xangai, na China, é o palco do início das aventuras em ‘Indiana Jones e o Templo da Perdição’, segundo filme da franquia. As primeiras cenas mostram o herói em uma tentativa de trocar um diamante por uma relíquia misteriosa: uma urna com as cinzas do imperador Nurhachi. Mas até onde essa história é verdadeira?

De fato, Nurhachi existiu. Ele foi um Líder Manchu responsável pela criação de uma dinastia na era imperial da China. Para tomar controle de todo o território chinês, o imperador se envolveu em batalhas que resultaram em ferimentos graves e na sua morte.

No entanto, é pouco provável que Nurhachi tenha sido cremado, como é sugerido no filme. Estudos e guias turísticos da região apontam que o líder foi enterrado em um mausoléu próximo à região de Mukden, assim como outros imperadores do mesmo período histórico.

Diamante do olho do pavão

O diamante em posse de Jones na cena de Xangai não teve sua importância revelada durante o filme. No entanto, a série de televisão ‘O Jovem Indiana Jones’ mostra que, no universo da franquia, a pedra preciosa pertenceu a Alexandre, o Grande e era chamada “Diamante do Olho do Pavão”.

Não há registros da existência do artefato, nem de seu pertencimento ao rei da Macedônia. A história adicional do item foi criada para justificar os atos violentos do protagonista no início de ‘O Templo da Perdição’. Parte dos fãs preferia que Indiana Jones seguisse como o mocinho no enredo. Atribuir mais importância ao diamante daria razão ao personagem de Ford, que utilizou até espetos de carne para ferir seus rivais após ser envenenado.

Pedras de Sankara

Ainda no segundo longa da série, o público é apresentado às Pedras de Sankara, detentoras de poderes místicos. Mola Ram, antagonista do filme, rouba uma delas de um vilarejo indiano, fazendo com que Indiana Jones se aventure para recuperar o artefato e devolvê-lo ao local de origem.

A inspiração dos itens vem do hinduísmo, mais especificamente do Lingam de Shiva. O item representa a divindade Shiva e a energia de Deus. Além da misticidade, a estética do objeto também serviu como base para a produção de ‘O Templo da Perdição’, dada a semelhança entre os elementos reais e cenográficos.

Santo Graal

Em mais uma pitada de referências medievais, ‘Indiana Jones e a Última Cruzada’ traz a busca pelo Santo Graal, nome dado na mitologia ao cálice utilizado por Jesus Cristo na Última Ceia. No filme, assim como na literatura e nas lendas, a relíquia teria pertencido a José de Arimateia, que o utilizou para recolher o sangue de Jesus após a crucificação. Sua existência ainda é alvo de debates.

Cruz de Coronado

O Santo Graal não é a única relíquia presente no terceiro longa. Em um flashback, vemos o protagonista lutando pela Cruz de Coronado. Seguindo a mitologia de Indiana Jones, o artefato pertenceria ao explorador espanhol Francisco Vázquez de Coronado. Embora o personagem histórico realmente exista, não podemos dizer o mesmo sobre sua cruz.

Caveira de cristal

O artefato que dá nome ao quarto filme de Indiana Jones tem origens brasileiras… ou quase isso. Ao lado de Mutt Williams, o herói viaja ao Peru em busca da caveira de Akator, nome de uma cidade perdida na região da Floresta Amazônica.