Acidente mata 5 pessoas da mesma família em rodovia; veja o caso

Cinco pessoas da mesma família morreram na manhã desta quarta-feira (5/7) em um acidente na BR-153, km 138, às 10h, no município de Mara Rosa, região norte de Goiás.

A família saiu de Goiânia com destino a Gurupi, no Tocantins, quando o motorista do veículo, 26 anos, perdeu o controle de direção, saiu da pista e capotou, o carro que acabou descendo uma ribanceira e derrubando algumas árvores.

Com o impacto, três mulheres, de 23, 24 e 60 anos, e um rapaz de 23 não resistiram aos ferimentos e morreram no local. O motorista do carro e uma criança de 2 anos ficaram gravemente feridos e foram encaminhados para uma unidade hospitalar em Uruaçu. A criança não resistiu e acabou morrendo no hospital. A pista não foi interditada.