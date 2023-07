Acre desmatou 25 quilômetros quadrados de floresta nos primeiros cinco meses do ano

Dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) revelaram que o Acre desmatou 25 quilômetros quadrados nos cinco primeiros meses de 2023. Os números foram obtidos via Sistema de Alerta do Desmatamento (SAD).

Em 2022, o estado registrou um total de 62 km², em 2023 houve uma redução de 59,6% na área desmatada em todo o estado.

Em maio foram desmatados 7 km² de floresta no Acre, o que significa uma queda de 83% em relação ao mesmo mês no ano anterior, quando foram registrados 40 km² de derrubada da floresta.

Ainda segundo o monitoramento feito pelos satélites do Imazon, de agosto de 2022 a maio de 2023, o Acre desmatou 458 quilômetros quadrado de floresta. Total 5º menor que o mesmo período entre 2021 e 2022, que foi de 480 km² de destruição.

O desmatamento registrado em maio no Acre representou 2% do total na Amazônia Legal. No ranking dos estados com maior área desmatada, o Amazonas lidera a lista com a maior parte do percentual (29%), seguido por Pará (20%), Rondônia (10%), Maranhão (4%), Acre (2%), Roraima (1%) e Tocantins (1%).