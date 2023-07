Acre é destaque em eficiência e desenvolvimento digital e ganha prêmio nacional

Com premiação em Brasília, nesta quinta-feira (20), o governo do Acre recebeu o troféu de primeiro lugar pelo bom desempenho em variação nominal no Índice de Oferta de Serviços Digitais, oferecido pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep-TIC).

O índice Abep-TIC revela, anualmente, os estados que saem na frente no quesito eficiência e desenvolvimento digital, com o objetivo de levar a tecnologia da informação e a comunicação para a pauta de discussão pública de desenvolvimento do país. O prêmio reconhece os avanços nos serviços digitais e que foram desenvolvidos, inicialmente, pela Secretaria Secretaria de Indústria Ciência e Tecnologia (Seict), e continuados pela Secretaria de Administração (Sead).

Workshop

A solenidade de premiação ocorreu durante o IV Workshop Abep-TIC, que contou com debates sobre temas como “Prevenção de fraudes em sistemas utilizando biometria comportamental”, “Tecnologias exponenciais no setor público”, “A Jornada da transformação digital em finanças” e “Governança de dados e governança da inteligência artificial em iniciativas de governo”.

O diretor de Ciência e Tecnologia da Seict, Ricardo Damasceno, está participando do Workshop, que encerra hoje, e foi quem recebeu o prêmio oferecido ao governo do Acre. Além de Ricardo, participaram do evento autoridades como a chefe de Operações do Banco Interamericano de Desenvolvimento BID/Brasil, Paola Arrunátegui; o secretário de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Rogério Souza Mascarenhas; o presidente do Conselho das Associadas da Abep-TIC, José Leal; e o diretor de Relacionamento com Clientes do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), André de Cesero.

Com informações da Agência de Notícias do Acre