Acre é o pior estado no tratamento precoce de câncer

O Radar do Câncer divulgou os dados relacionados ao tratamento precoce de câncer no país. O levantamento foi feito com base nos casos registrados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e divulgado na última quarta-feira, 19 de julho.

A pesquisa, realizada pelo Instituto Oncoguia, informou que o Acre figura na liderança entre os estados com o pior índice de pacientes iniciando o tratamento logo no início da doença.

Segundo a pesquisa, no Acre, 80,5% dos pacientes que deram entrada no SUS, no período de 2008 a 2021, foram diagnosticados tardiamente na rede pública de saúde do estado.

O levantamento considerou um diagnóstico tardio aquele que foi feito quando os pacientes iniciaram quimioterápico e/ou radioterápico, com o câncer nos estágios 3 ou 4, ou seja, já avançados ou com diagnóstico de metástase.