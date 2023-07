Acre está entre os 4 estados do Brasil que mais registraram estupros em um ano

A 17ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que o Acre foi o quarto estado com maior aumento no número de estupros. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (20) e compara os números de 2021 e 2022, quando os registros saíram de 593 para 745, um aumento de 25,6% com relação aos números absolutos.

Segundo o levantamento, em 2022 foram 557 foram estupro de vulnerável. Com relação às tentativas de estupro de vulnerável, foram 51 em 2022. Dentre as vítimas, as principais são mulheres. Em 2022, 663 mulheres foram violadas, segundo os dados do anuário.

As denúncias de assédio sexual e importunação sexual também aumentaram. Os casos de assédio foram de 30 para 44 e da importunação, foram de 91 para 125.

Em 2022, o Brasil registrou o maior número da história de casos de estupros, considerando também estupros de vulneráveis. Segundo os dados da 17ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados nesta quinta-feira (20), foram 74.930 vítimas.

Foram cerca de 6.244 casos por mês ou 205 registros do crime por dia. O levantamento considera casos de ocorrências que foram informados às autoridades policiais. Como nem todos são registrados, pode haver subnotificação.