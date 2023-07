Acre fica fora do top 16 no Miss Brasil; Rio Grande do Sul leva o título

Neste sábado (08) mais uma edição do Miss Brasil agitou o país e a internet. Com representantes de todas as regiões do Brasil, o concurso teve como objetivo eleger a mulher mais bela e preparada para representar o país no Miss Universo.

Infelizmente, a acreana, natural de Xapuri, Ludimila Souza, 21 anos, eleita Miss Universo Acre 2023, ficou fora do top 16 na primeira eliminação do Miss Universo Brasil. Ludimila é estudante do curso de licenciatura em biologia no Instituto Federal do Acre (Ifac), campus de Xapuri.

https://contilnetnoticias.com.br/2023/06/miss-acre-fala-que-reinado-sera-dedicado-a-ongs-e-desaba-no-choro-ao-falar-de-familia/

Com sua beleza e desenvoltura na passarela, a jovem desfilou com seu traje típico, produzido pelo Doutor da Borracha e pelo artista visual e gráfico, Tino Txai.

No entanto, a coroa ficou com uma estudante do Rio Grande do Sul. Maria Eduarda Brechane, 19 anos, Miss Rio Grande do Sul, terá a responsabilidade de representar o Brasil no Miss Universo, o maior concurso de beleza do mundo.