Acre não tem municípios na lista de 50 cidades mais violentas do Brasil; entenda

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgou nesta quinta-feira (20) uma lista com os 50 municípios mais violentos do Brasil. A pesquisa conta apenas com cidades com mais de 100 mil habitantes. A boa notícia é que nenhuma cidade do Acre compõe a lista. Na Região Norte, 12 cidades aparecem na lista, incluindo as capitais Manaus, Porto Velho e Macapá.

A decisão de incluir só cidades acima de 100 mil habitantes na lista pode esconder algumas cidades menores que também são violentas, mas evita que outras sejam incluídas na lista só por flutuação estatística.

Veja a lista dos 50 mais violentos

Os municípios e suas taxas de homicídio por 100 mil habitantes

Jequié (BA) – 88.8

Santo Antônio de Jesus (BA) – 88.3

Simões Filho (BA) – 87.4

Camaçari (BA) – 82.1

Cabo de Santo Agostinho (PE) – 81.2

Sorriso (MT) – 70.5

Altamira (PA) – 70.5

Macapá (AP) – 70

Feira de Santana (BA) – 68.5

Juazeiro (BA) – 68.3

Teixeira de Freitas (BA) – 66.8

Salvador (BA) – 66

Mossoró (RN) – 63.5

Ilhéus (BA) – 62.1

Itaituba (PA) – 61.6

Itaguaí (RJ) – 61.6

Queimados (RJ) – 61.2

Luís Eduardo Magalhães (BA) – 56.5

Eunápolis (BA) – 56.3

Santa Rita (PB) – 56

Maracanaú (CE) – 55.9

Angra dos Reis (RJ) – 55.5

Manaus (AM) – 53.4

Rio Grande (RS) – 53.2

Alagoinhas (BA) – 53

Marabá (PA) – 51.8

Vitória de Santo Antão (PE) – 51.5

Itabaiana (SE) – 51.2

Caucaia (CE) – 51.2

São Lourenço da Mata (PE) – 50.3

Santana (AP) – 49.4

Paragominas (PA) – 49.3

Patos (PB) – 47.5

Paranaguá (PR) – 47.3

Parauapebas (PA) – 46.9

Macaé (RJ) – 46.7

Caxias (MA) – 46.5

Parnaíba (PI) – 46.3

Garanhuns (PE) – 44.9

São Gonçalo do Amarante (RN) – 44.9

Alvorada (RS) – 44.8

Jaboatão dos Guararapes (PE) – 44.6

Duque de Caxias (RJ) – 44.3

Almirante Tamandaré (PR) – 44.2

Castanhal (PA) – 44.2

Campo Largo (PR) – 43.3

Porto Velho (RO) – 42.1

Ji-Paraná (RO) – 41.8

Belford Roxo (RJ) – 41.8

Marituba (PA) – 41.6