Acre tem taxa de analfabetismo acima da média nacional, diz IBGE

Os dados mais atuais da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio Contínua (PNAD), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IGBE) mostram que o Acre tem uma taxa de analfabetismo de 8,5%. O número está acima da taxa nacional, de 5,6%, sendo 9,6 milhões de pessoas. A média mundial é 14%, de acordo com o Our World in Data.

No geral, as taxas de analfabetismo reduziram em todas as unidades. Das 27 unidades quinze possuem um percentual abaixo da média nacional e doze delas acima.

No recorte por gênero, a taxa para os homens é de 5,9% e para as mulheres é de 5,4%. Por faixa etária, 25 anos ou mais de idade tem taxa de 6,8%, 40 ou mais, com taxa de 9,8% e 60 mais, com taxa de 16%. Por cor ou raça: brancos (3,4%), pretos ou pardos (7,4%).

Já as regiões do país, o Sudeste possui 2,9%, seguido de Sul (3,0%), Centro-oeste (4,0%), Norte (6,4%), Nordeste (11,7%).

O Acre tem a maior taxa de analfabetismo da região Norte, seguido do Pará, com 7,4%, Tocantins, com 7,2%, Amapá, com 5%, Amazonas, com 4,9%, Rondonia, com 4,9%, Roraima, com 3,9%.

Essa taxa representa um recuo de 2.4 ponto percentual em relação à registrada em 2019, data da pesquisa anterior. Na época, 10,9% da população acreana com mais de 15 anos era analfabeta.