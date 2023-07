Acreana de 18 anos morre após carro bater em carreta na BR

Maria Eduarda Brasil da Silva, de 18 anos, foi uma das vítimas de um acidente gravíssimo ocorrido neste sábado (1), na rodovia MS-157, em Maracaju, interior do Mato Grosso do Sul. A jovem, que era natural do Acre, estava como passageira no carro do namorado, Douglas Júlio Bispo Oliveira, de 22 anos, que bateu de frente com uma carreta bitrem e foi arrastado por cerca de 80 metros. Os dois morreram no local do acidente.

De acordo com o jornal Dourados Agora, a Polícia identificou que o carro com as duas vítimas seguia no sentido Itaporã, Maracaju, quando o motorista perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária, batendo de frente com a carreta. O motorista da bitrem não sofreu ferimentos.

Outro jornal local, Campo Grande News, disse que testemunhas afirmaram que o namorado de Maria Eduarda desrespeitou o bloqueio de pare e siga, durante uma operação que ocorria para a manutenção da rodovia.

Ainda não há informações se o corpo de Maria Eduarda será trazido ao Acre para sepultameno.