Acreano é assassinado durante tiroteio em uma borracharia na periferia de Porto Velho

Um acreano, natural de Rio Branco, Diego da Silva Barbosa, de 23 anos, está entre as vítimas fatais de um tiroteio seguido de execução de duas pessoas, e ferimentos em uma terceira, ocorrido na noite deste sábado (1), em Porto Velho (RO).

O crime ocorreu no cruzamento das ruas Anari com Araras, no bairro Eldorado, periferia da capital de Rondônia.

Informações publicadas pelo site Rondônia ao Vivo dão conta de que Diego e as outras vítimas estavam na borracharia, trabalhando. De repente, chegaram dois homens numa motocicleta e que passaram a atirar de forma generalizada, atingindo todos os três trabalhadores.

O crime foi típico de execução causada por facção criminosa. Em Rio Branco, a família de Diego diz que ele nunca teve envolvimento com facções criminosas e que saiu de Rio Branco, há um ano e meio, para viver com parentes em Porto Velho, exatamente para escapar de envolvimento com facção criminosa e buscar uma vida melhor. Tinha uma namorada, que está grávida.

A segunda vítima e a pessoa ferida com gravidade não tiveram os nomes revelados. A família de Diego não sabe ainda se seu corpo será trasladado para ser sepultado em Rio Branco.