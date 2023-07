Acreano morto a tiros em Porto Velho será sepultado em Rio Branco 

O corpo do acreano Diego da Silva Barbosa, de 23 anos, assassinado no início da noite de sábado (1) num tiroteio numa borracharia na periferia de Porto Velho (RO), será sepultado em Rio Branco (AC). A informação foi confirmada ao ContilNet por membros da família.

De acordo com as informações de familiares, o caixão chega a Rio Branco na noite deste domingo (2) e o velório deverá ocorrer numa igreja na estrada da Floresta, no bairro Floresta Sul.

Diego Barbosa foi morto numa fatalidade, ao que tudo indica. Ele morava num apartamento próximo e trabalhava numa borracharia localizada na esquina das ruas Anari e Araras, no bairro Eldorado, periferia da Capital de Rondônia, Porto Velho.

Ainda de acordo com os familiares, Diego foi para Porto Velho morar na companhia de um tio, em busca de trabalho e de uma vida melhor, além de fugir de envolvimento com facções criminosas, muito influentes entre a juventude acreana. “Ele só bebia muito, mas não tinha envolvimento com ações criminosas”, disse uma das irmãs da vítima.

A Polícia informou que, no tiroteio na borracharia, no qual dois homens chegaram disparando, uma segunda pessoa morreu e um terceiro atingido continua hospitalizado em estado grave.