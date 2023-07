Adailton Cruz lidera debate sobre convocação de aprovados em concurso da Sesacre

O deputado estadual Adailton Cruz (PSB), presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), liderou uma importante audiência pública realizada nesta terça-feira (4) para tratar da convocação dos aprovados no concurso público da Secretaria de Estado da Saúde (Sesacre) e do futuro do cadastro de reserva. O parlamentar foi o responsável por requerer o encontro, que teve como objetivo principal discutir soluções para a situação dos aprovados que ainda aguardam convocação por parte do governo estadual.

Em sua abertura, Adailton Cruz enfatizou a relevância da audiência pública e expressou sua preocupação com a falta de posicionamento do governo. O deputado ressaltou a urgência em encontrar uma solução para essa questão, destacando que o tempo está passando e os aprovados permanecem sem respostas. Para ele, é imprescindível garantir a transparência e a eficiência na administração pública, principalmente quando se trata de profissionais essenciais para a saúde da população.

Durante o evento, representantes dos cadastros de reserva da Saúde Coletiva e da enfermagem puderam expor a situação enfrentada pelos profissionais. Caroline Graça, representante da Saúde Coletiva, ressaltou a batalha da categoria desde 2012 para ser incluída nos concursos da área da saúde. Por sua vez, Lohana, representante do cadastro de reserva da enfermagem, destacou a sobrecarga de trabalho enfrentada pelos enfermeiros que atuam na saúde pública. Ela ressaltou que atualmente existem 359 contratos provisórios de enfermeiros, enquanto os estudos indicam a real necessidade de contratar os profissionais aprovados no concurso.

No decorrer da audiência, o deputado Adailton Cruz compartilhou informações cruciais sobre o andamento da situação do cadastro de reserva. Segundo ele, o secretário de Saúde informou que até novembro será apresentada uma resposta definitiva para a resolução do caso. Consciente da importância do tema, o parlamentar anunciou que também agendará uma reunião no Tribunal de Contas para buscar o posicionamento do órgão em relação à contratação do cadastro de reserva.

Além disso, Adailton Cruz reafirmou que enviará um requerimento à Secretaria de Estado da Saúde solicitando um estudo de levantamento de vagas e uma previsão para a resolução da situação, visando esclarecer o panorama atual e obter informações concretas sobre o futuro dos profissionais aprovados no concurso.

A atuação do deputado Adailton Cruz nesse debate sobre a convocação dos aprovados no concurso público da Sesacre tem sido fundamental para direcionar a atenção das autoridades para essa questão premente. A expectativa é de que essas ações resultem em avanços significativos para os servidores e para o fortalecimento do sistema de saúde do Acre.