Adailton Cruz: O parlamentar mais produtivo no 1º Semestre da Assembleia Legislativa

O deputado estadual Adailton Cruz (PSB), presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), tem sido uma figura de destaque no cenário político do estado ao longo do primeiro semestre legislativo. Com um desempenho notável no Ranking da Atividade Parlamentar, o parlamentar demonstra um compromisso incansável em buscar melhorias para todo o Acre, especialmente na área da saúde.

Indicações: Trabalhando por melhorias em todo o Acre

Ao longo dos últimos meses, Adailton Cruz apresentou um total de 66 indicações abrangentes, direcionadas para melhorias em diversas áreas do estado. Suas iniciativas têm focado em aprimorar os ramais e estradas, bem como na criação e implantação do Centro Estadual de Urgência e Emergência Infantil, visando proporcionar atendimento de qualidade e eficiente para a população mais vulnerável.

Projetos de Lei: Contribuindo para um Acre mais seguro e saudável

O deputado Adailton Cruz tem se destacado pela apresentação de 8 projetos de lei com grande impacto no bem-estar da população. Entre eles, um importante projeto que merece destaque é o de medidas de segurança para contrapor a violência contra os servidores da saúde. Essa iniciativa busca garantir a segurança dos profissionais, pacientes e acompanhantes nas unidades de saúde, implementando medidas como vigilância armada, policiamento, plano de segurança com restrição e controle de acesso, suporte jurídico e acompanhamento psicológico.

Além disso, outros projetos significativos têm sido propostos pelo parlamentar, como o Mamografia Móvel, o Programa Vida Nova à Mulher Mastectomizada e o Agosto Verde, que visam à promoção da saúde e conscientização ambiental.

Requerimentos: Ampliando o debate sobre temas cruciais

Adailton Cruz tem atuado de forma propositiva ao apresentar 8 requerimentos ao longo do primeiro semestre. Dentre eles, destacam-se as Audiências Públicas promovidas no âmbito da Comissão de Saúde para discutir o Piso Salarial da Enfermagem, a situação dos Pacientes Nefropatas e Transplantados e a Convocação dos Servidores Aprovados no Concurso Público da Secretaria de Saúde do Estado do Acre – (SESACRE) e o Futuro do Cadastro de Reserva. Essas ações reforçam o compromisso do parlamentar em ouvir as demandas da sociedade e buscar soluções coletivas para os desafios enfrentados.

A liderança de Adailton Cruz no Ranking da Atividade Parlamentar é um reflexo de sua dedicação e trabalho árduo em prol do povo acreano. Sua atuação comprometida em busca constante por melhorias em todas as áreas do estado o destaca como uma figura política que busca efetivamente tornar a vida dos cidadãos melhor e mais segura.

Com uma agenda legislativa proativa e projetos relevantes, Adailton Cruz continua a desempenhar um papel fundamental na construção de um Acre mais justo para todos. Sua trajetória demonstra que um parlamentar comprometido pode fazer a diferença, levando adiante iniciativas que impactam positivamente a vida da população acreana.