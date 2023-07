Adolescente é apreendido com armas de fogo em Rio Branco

Um adolescente de 17 anos foi apreendido com armas de fogo, inclusive uma de grosso calibre, e um colete balístico, na noite de domingo (2), no cruzamento da Rua Baguari com o Ramal Menino Jesus, no bairro Taquari, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de policiais militares do 2° Batalhão, a guarnição estava em patrulhamento de rotina quando foram acionados via Copom para averiguar disparo de arma de fogo em vi pública. Ao chegar no local, os PMs foram recebidos a tiros por cerca de oito pessoas que estavam fortemente armados. No confronto com os militares, os criminosos fugiram por uma área de mata.

Em diligência com apoio dos demais guarnições do 2° BPM, os policiais encontram um adolescente de 17 anos saindo de um terreno baldio em atitude suspeita. Na abordagem, o adolescente foi reconhecido como um dos que trocaram tiros com os militares da primeira guarnição. Na revista pessoal, foi encontrado um carregador de pistola 380 na cintura do rapaz e um carregador do mesmo calibre no bolso dele.

Em uma rápida conversa com o adolescente, ele disse onde estava outras armas de fogo, no caso um revólver calibre 38 municiado e uma espingarda calibre 12 também municiada, além de um colete balístico. Todo material foi recolhido e apreendido.

O menor disse ainda que fazia parte da facção Comando Vermelho e ele e os comparsas estavam ali para matar o líder da facção Bonde dos 13, que seria um monitorado de 30 anos de idade.

Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão ao adolescente de 17 anos, que foi conduzido a Delegacia de Flagrantes (Defla), com as armas de fogo, as munições e o colete balístico apreendidos, para serem tomadas as medidas cabíveis.